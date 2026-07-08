Dassault Systèmes Aktie

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WKN: 901641 / ISIN: US2375451083

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dassault Systèmes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dassault Systèmes wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,350 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 84,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,78 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,03 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,34 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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