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Data Storage Aktie

Data Storage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUH9 / ISIN: US23786R2013

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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Data Storage stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Data Storage lädt voraussichtlich am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 93,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,4 Millionen USD umgesetzt.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 2,06 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 14,1 Millionen USD, gegenüber 25,4 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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