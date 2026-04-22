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WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Datadog A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Datadog A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

37 Analysten schätzen, dass Datadog A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,505 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Datadog A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 39 Analysten durchschnittlich bei 960,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 761,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 40 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 43 Analysten auf durchschnittlich 4,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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