Erste Schätzungen: Datadog A legt Quartalsergebnis vor

Datadog A veröffentlicht voraussichtlich am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

37 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,555 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Datadog A 38 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 916,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Datadog A 737,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 39 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber 0,520 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 43 Analysten durchschnittlich auf 3,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,68 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at