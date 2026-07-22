Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Datadog A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Datadog A lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 38 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,583 USD je Aktie gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 38 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD – ein Plus von 30,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 826,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 41 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,42 USD, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 44 Analysten durchschnittlich 4,35 Milliarden USD im Vergleich zu 3,43 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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