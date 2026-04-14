DataMiners Capital Aktie

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WKN DE: A2PSM1 / ISIN: CA98981L1004

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DataMiners Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DataMiners Capital gibt voraussichtlich am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD gegenüber 0,040 CAD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 10,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 21,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,190 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,120 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 64,1 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 74,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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