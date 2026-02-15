Dave Aktie

WKN DE: A3D4BP / ISIN: US23834J2015

15.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dave wird voraussichtlich am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dave in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,13 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 160,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 100,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,45 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,19 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 551,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 347,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

