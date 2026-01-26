Erste Schätzungen: Ddev Plastik lndustries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ddev Plastik lndustries wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,20 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,50 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 6,51 Milliarden INR gegenüber 6,61 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 20,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 17,93 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 28,68 Milliarden INR, gegenüber 26,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at