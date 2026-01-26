Ddev Plastik lndustries Aktie
WKN DE: A41LBG / ISIN: INE0HR601026
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ddev Plastik lndustries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ddev Plastik lndustries wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,20 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,50 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 6,51 Milliarden INR gegenüber 6,61 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 20,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 17,93 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 28,68 Milliarden INR, gegenüber 26,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ddev Plastik lndustries Limited Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ddev Plastik lndustries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Ddev Plastik lndustries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Ddev Plastik lndustries legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Ddev Plastik lndustries Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ddev Plastik lndustries Limited Registered Shs
|282,60
|6,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.