Deepak Fertilisers & Petrochemicals Aktie
WKN DE: A1CTQU / ISIN: INE501A01019
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14.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Deepak Fertilisers Petrochemicals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Deepak Fertilisers Petrochemicals wird voraussichtlich am 28.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 10,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 21,96 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,70 Prozent auf 26,49 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 74,40 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 73,95 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 109,76 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 100,70 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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