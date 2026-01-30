Erste Schätzungen: Deepak Nitrite gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Deepak Nitrite wird voraussichtlich am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 9,03 INR. Dies würde einem Zuwachs von 25,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Deepak Nitrite 7,19 INR je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Deepak Nitrite nach den Prognosen von 13 Analysten 19,45 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,03 Milliarden INR umgesetzt worden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 44,92 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 51,12 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 79,75 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 80,97 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at