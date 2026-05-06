Erste Schätzungen: Deere öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Deere lädt voraussichtlich am 21.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Deere noch ein Gewinn pro Aktie von 6,64 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Deere mit einem Umsatz von insgesamt 11,56 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,37 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,85 USD, gegenüber 18,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 41,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at