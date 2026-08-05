Erste Schätzungen: Deere zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Deere öffnet voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,71 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,75 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Deere mit einem Umsatz von insgesamt 10,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,03 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 18,09 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 18,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,64 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 45,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at