Erste Schätzungen: Definitive Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Definitive Healthcare öffnet voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,061 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,510 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Definitive Healthcare 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 59,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Definitive Healthcare 62,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,244 USD im Vergleich zu -3,540 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 239,6 Millionen USD, gegenüber 252,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at