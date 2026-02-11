Definitive Healthcare Aktie

Definitive Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C3HP / ISIN: US24477E1038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Definitive Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Definitive Healthcare öffnet voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,061 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,510 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Definitive Healthcare 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 59,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Definitive Healthcare 62,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,244 USD im Vergleich zu -3,540 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 239,6 Millionen USD, gegenüber 252,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Definitive Healthcare

mehr Nachrichten

Analysen zu Definitive Healthcare

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Definitive Healthcare 1,54 -8,88% Definitive Healthcare

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste. Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen