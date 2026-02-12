Erste Schätzungen: Delek Logistics Partners LP Partnership Units stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Delek Logistics Partners LP Partnership Units veröffentlicht voraussichtlich am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,12 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Delek Logistics Partners LP Partnership Units ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 35,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 209,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 283,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,99 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 940,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at