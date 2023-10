Erste Schätzungen: Delek Logistics Partners LP Partnership Units stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Delek Logistics Partners LP Partnership Units präsentiert in der voraussichtlich am 07.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,790 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Delek Logistics Partners LP Partnership Units noch 1,03 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 261,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 11,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Delek Logistics Partners LP Partnership Units einen Umsatz von 294,0 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,66 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at