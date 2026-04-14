Erste Schätzungen: Delek Logistics Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Delek Logistics Partners LP Partnership Units lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,774 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 249,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 241,9 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,65 USD, gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,03 Milliarden USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at