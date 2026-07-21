Erste Schätzungen: Delek Logistics Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Delek Logistics Partners LP Partnership Units veröffentlicht voraussichtlich am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,910 USD je Aktie gegenüber 0,830 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 293,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 246,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,33 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,30 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,01 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at