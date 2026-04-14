Delek US Holdings Aktie

Delek US Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DY2Y / ISIN: US24665A1034

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Delek US gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Delek US wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,754 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 72,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,780 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,37 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,64 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,25 USD je Aktie, gegenüber -0,380 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 11,14 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 10,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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