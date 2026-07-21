Erste Schätzungen: Delek US informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Delek US äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,74 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Delek US noch -1,760 USD je Aktie verloren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,50 Prozent auf 3,44 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,99 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,55 Milliarden USD, gegenüber 10,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at