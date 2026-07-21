Delek US Holdings Aktie
WKN DE: A2DY2Y / ISIN: US24665A1034
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Delek US informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Delek US äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,74 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Delek US noch -1,760 USD je Aktie verloren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,50 Prozent auf 3,44 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,99 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,55 Milliarden USD, gegenüber 10,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Delek US informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Delek US verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Delek US gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Delek US vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Delek US legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Delek US Holdings Inc (New) Registered Shs
|56,72
|0,42%