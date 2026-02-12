Erste Schätzungen: Delek US legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Delek US wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,189 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Delek US noch -6,530 USD je Aktie verloren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent auf 2,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD, gegenüber -8,770 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 10,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 11,85 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at