Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Quartalszahlen voraus
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24.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Delta Air Lines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Delta Air Lines lädt voraussichtlich am 08.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,633 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Delta Air Lines noch 0,370 USD je Aktie eingenommen.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,17 Prozent auf 13,88 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,69 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 7,66 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 62,59 Milliarden USD, gegenüber 63,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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