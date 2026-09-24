Delta Air Lines Aktie

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WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023

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Bilanz steht an 24.09.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Delta Air Lines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Delta Air Lines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Delta Air Lines legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Delta Air Lines äußert sich voraussichtlich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent auf 17,59 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,26 USD im Vergleich zu 7,66 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 66,44 Milliarden USD, gegenüber 63,36 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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