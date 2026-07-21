DeNA Aktie
WKN: A0DQUH / ISIN: JP3548610009
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: DeNA legt Quartalsergebnis vor
DeNA stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 66,30 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,06 Prozent verringert. Damals waren 100,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
DeNA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,23 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 166,87 JPY im Vergleich zu 171,36 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 144,73 Milliarden JPY, gegenüber 147,70 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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