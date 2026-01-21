Erste Schätzungen: DeNA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DeNA gibt voraussichtlich am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 38,90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 114,54 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll DeNA nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 33,62 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 27,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,47 Milliarden JPY umgesetzt worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 265,93 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 217,24 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 158,40 Milliarden JPY, gegenüber 164,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at