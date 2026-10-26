DeNA Aktie
WKN: A0DQUH / ISIN: JP3548610009
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DeNA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DeNA wird voraussichtlich am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 62,80 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DeNA 106,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,42 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei DeNA für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 39,31 Milliarden JPY aus.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 481,85 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 171,36 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 140,96 Milliarden JPY, gegenüber 147,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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