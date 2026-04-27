Denison Mines CorpShs Aktie

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WKN DE: A0LFYS / ISIN: CA2483561072

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Denison Mines legt Quartalsergebnis vor

Denison Mines wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,019 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 62,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,050 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Denison Mines in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,047 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,240 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 22,0 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 4,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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