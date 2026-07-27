Denison Mines CorpShs Aktie
WKN DE: A0LFYS / ISIN: CA2483561072
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Denison Mines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Denison Mines wird voraussichtlich am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Denison Mines im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,018 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 5064,06 Prozent auf 66,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,134 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,240 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 34,2 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 4,9 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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