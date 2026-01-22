Erste Schätzungen: Denka gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Denka wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 68,81 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Denka noch -9,220 JPY je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 102,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 177,18 JPY je Aktie, gegenüber -142,730 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 397,73 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 400,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

