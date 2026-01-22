Denka Aktie
WKN: 858463 / ISIN: JP3549600009
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Denka gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Denka wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 68,81 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Denka noch -9,220 JPY je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 102,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,54 Milliarden JPY umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 177,18 JPY je Aktie, gegenüber -142,730 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 397,73 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 400,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Denka Co Ltd
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Denka gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Denka vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Denka zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Denka informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Denka mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Denka Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Denka Co Ltd
|16,10
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.