Denka Aktie
WKN: 858463 / ISIN: JP3549600009
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Denka veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Denka stellt voraussichtlich am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass Denka für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 113,31 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -172,650 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Denka nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 98,30 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.
7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 169,89 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -142,730 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 388,13 Milliarden JPY, gegenüber 400,25 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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