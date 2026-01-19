Erste Schätzungen: Denso gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Denso gibt voraussichtlich am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Denso im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 47,34 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 42,06 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Denso 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.857,88 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Denso 1.813,60 Milliarden JPY umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 175,72 JPY je Aktie, gegenüber 145,02 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 7.232,12 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 7.161,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at