Erste Schätzungen: Denso gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Denso wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,305 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Denso in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 11,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 11,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,950 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 46,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 46,98 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at