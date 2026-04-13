Denso Aktie
WKN DE: A0KD20 / ISIN: US24872B1008
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Denso legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Denso wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,362 USD. Dies würde einem Zuwachs von 44,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Denso 0,250 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Denso mit einem Umsatz von insgesamt 11,89 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,28 Prozent verringert.
Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,996 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,950 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 46,83 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 46,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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