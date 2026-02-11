Erste Schätzungen: DENTSPLY SIRONA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DENTSPLY SIRONA gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,278 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,160 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 926,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DENTSPLY SIRONA einen Umsatz von 905,0 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -4,480 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,65 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 3,79 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at