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WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DENTSPLY SIRONA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DENTSPLY SIRONA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,312 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,140 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll DENTSPLY SIRONA 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 863,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DENTSPLY SIRONA 904,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,57 Milliarden USD, gegenüber 3,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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