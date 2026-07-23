Erste Schätzungen: DENTSPLY SIRONA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DENTSPLY SIRONA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 0,349 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 889,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 936,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,42 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,000 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at