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WKN: 763961 / ISIN: JP3551520004

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01.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dentsu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dentsu präsentiert voraussichtlich am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 70,42 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 46,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 337,79 Milliarden JPY – ein Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dentsu 330,41 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 302,46 JPY, gegenüber -1262,040 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1.490,86 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.435,25 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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