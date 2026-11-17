Descartes Systems Group stellt voraussichtlich am 02.12.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,833 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Descartes Systems Group noch 0,690 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Descartes Systems Group 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 302,7 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Descartes Systems Group 260,4 Millionen CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,28 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,60 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,02 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net