Erste Schätzungen: Descartes Systems Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Descartes Systems Group lässt sich voraussichtlich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Descartes Systems Group die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,710 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Descartes Systems Group 0,580 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 262,3 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 9,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Descartes Systems Group einen Umsatz von 239,9 Millionen CAD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,18 CAD, gegenüber 2,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,11 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at