Erste Schätzungen: Descartes Systems Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Descartes Systems Group wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,679 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Descartes Systems Group einen Gewinn von 0,610 CAD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 262,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 237,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,55 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,26 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden CAD, gegenüber 897,1 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Descartes Systems Group Inc.
