Erste Schätzungen: Destination XL Group präsentiert Quartalsergebnisse

Destination XL Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 16.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2023 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,100 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Destination XL Group 0,143 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,65 Prozent auf 139,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Destination XL Group noch 133,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,775 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,809 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 541,6 Millionen USD, gegenüber 505,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at