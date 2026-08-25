Erste Schätzungen: Destination XL Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Destination XL Group lässt sich voraussichtlich am 09.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Destination XL Group die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 109,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,215 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,660 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 418,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 435,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at