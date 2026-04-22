Erste Schätzungen: Det Norske Oljeselskap ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Det Norske Oljeselskap ASA wird sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Det Norske Oljeselskap ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,653 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,54 NOK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 13 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,93 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 34,87 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,18 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,77 Milliarden USD, gegenüber 111,10 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at