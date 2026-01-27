Det Norske Oljeselskap ASA Aktie
WKN DE: A0LHC1 / ISIN: NO0010345853
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Det Norske Oljeselskap ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Det Norske Oljeselskap ASA öffnet voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,488 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Det Norske Oljeselskap ASA noch 9,82 NOK je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,45 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 33,37 Milliarden NOK erzielt wurde.
15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,948 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 31,19 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10,73 Milliarden USD, gegenüber 131,67 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
