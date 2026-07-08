Deutsche Bank Mexico Aktie
WKN DE: A11527 / ISIN: MXCFFI170008
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Deutsche Bank Mexico mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Deutsche Bank Mexico wird voraussichtlich am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,11 MXN je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 35,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,73 MXN je Aktie erzielt worden waren.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,32 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Deutsche Bank Mexico für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,00 Milliarden MXN aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,85 MXN, gegenüber 6,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 12,60 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,57 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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