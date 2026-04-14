Deutsche Bank Mexico Aktie

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WKN DE: A11527 / ISIN: MXCFFI170008

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Deutsche Bank Mexico stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Deutsche Bank Mexico präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,11 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,94 MXN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Deutsche Bank Mexico nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 2,99 Milliarden MXN umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,15 Milliarden MXN umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,36 MXN aus, während im Vorjahreszeitraum 6,80 MXN vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,97 Milliarden MXN in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,50 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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