Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Deutsche Lufthansa wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,304 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,950 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Deutsche Lufthansa nach den Prognosen von 4 Analysten 12,79 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,70 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber 1,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 48,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,69 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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