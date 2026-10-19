Deutsche Lufthansa Aktie

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WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Lufthansa präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,825 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Lufthansa ein EPS von 0,950 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,69 Prozent auf 13,83 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,992 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,26 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 48,36 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 44,69 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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