Deutsche Rohstoff Aktie
WKN DE: A0XYG7 / ISIN: DE000A0XYG76
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Deutsche Rohstoff gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Deutsche Rohstoff präsentiert voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,44 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Rohstoff noch 2,86 EUR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Deutsche Rohstoff nach der Prognose von 1 Analyst 45,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 31,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,7 Millionen EUR umgesetzt worden.
2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,03 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 10,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 195,1 Millionen EUR, gegenüber 236,4 Millionen EUR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Deutsche Rohstoff AG
06:21
|Erste Schätzungen: Deutsche Rohstoff gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
01.04.26
|EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: (EQS Group)
01.04.26
|EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Erhöhung der Prognose 2026, EBITDA von rund 300 Mio. EUR erwartet (bislang 115 bis 135 Mio. EUR) (EQS Group)
13.03.26
|EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Beschleunigung des Bohrprogramms 2026 (EQS Group)
13.03.26
|EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Acceleration of the 2026 drilling program (EQS Group)
10.03.26
|EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Preliminary figures for 2025: Revenue above forecast, EBITDA at the upper end of guidance range (EQS Group)
10.03.26
|EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Vorläufige Zahlen 2025: Umsatz über Prognose, EBITDA am oberen Rand der Bandbreite (EQS Group)
17.02.26
|EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: US Oil & Gas developments on track for 2026 (EQS Group)
