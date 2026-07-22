Erste Schätzungen: Deutsche Telekom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Deutsche Telekom wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,561 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom noch 0,540 EUR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Deutsche Telekom im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 29,95 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,67 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,46 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,23 EUR, gegenüber 1,97 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 122,96 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 119,08 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at