Erste Schätzungen: Deutsche Telekom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Deutsche Telekom präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

Deutsche Telekom lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,434 EUR gegenüber 0,850 EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Deutsche Telekom nach der Prognose von 1 Analyst 31,53 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,93 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 2,27 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 118,49 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 115,77 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at